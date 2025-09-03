Арина Соболенко, US Open: результаты на 2 сентября, следующая соперница, путь до титула

Действующая победительница US Open, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно вышла в 1/4 финала на US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Соболенко на пути к титулу турнира.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Арины Соболенко до титула
Проведённые матчи Арины Соболенко на US Open — 2025:
- первый круг: Арина Соболенко (Беларусь) — Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1;
- второй круг: Арина Соболенко (Беларусь) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:6, 6:2;
- третий круг: Арина Соболенко (Беларусь) — Лейла Фернандес (Канада, 31) — 6:3, 7:6;
- четвёртый круг: третий круг: Арина Соболенко (Беларусь) — Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4.
- 1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия) — техническая победа.
Следующий матч Арины Соболенко на US Open — 2025:
1/2 финала: Джессика Пегула (США, 4);
Потенциальный путь Арины Соболенко к титулу:
финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).
Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября.