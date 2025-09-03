US Open — 2025, женщины: результаты матчей на 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, в Нью-Йорке (США) продолжился розыгрыш US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 10-го игрового дня женского одиночного разряда турнира.

Теннис. US Open — 2025. Женщины. 1/4 финала. Результаты на 2 сентября:

Джессика Пегула (США) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 6:3.

Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия) — техническая победа.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко.