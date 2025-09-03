Пегула — о матче 1/4 финала US Open: поймала ритм с самого старта и сохранила этот импульс

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась ощущениями после матча 1/4 финала US Open – 2025, в котором она обыграла чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 6:3.

«Думаю, я снова провела очень крепкий матч. Я хорошо начала, поймала ритм с самого старта и смогла сохранить этот импульс, даже несмотря на пару, скажем так, переломных моментов в обоих сетах. Но мне кажется, что я не дала ей почувствовать себя слишком комфортно сегодня. Я начала агрессивно, много заставляла её двигаться и оказывала давление, когда она подавала. И, к счастью, смогла воплощать это в течение всего матча», – сказала Пегула во время пресс-конференции после матча.

В полуфинале US Open – 2025 Пегула встретится с белоруской Ариной Соболенко. В прошлом году теннисистки сыграли друг с другом в финале турнира.