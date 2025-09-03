Скидки
Теннис

Мужчина настойчиво звал Мирру Андрееву по ходу её матча со Шнайдер на US Open — 2025
В ночь со 2 на 3 сентября проходит матч Открытого чемпионата США — 2025, где в парном женском разряде серебряные призёры Олимпиады-2024 россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встречаются с дуэтом россиянки Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс из Бельгии.

US Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 23:55 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Неприятным инцидентом ознаменовалось начало матча. Во время первого перехода неизвестный мужчина подошёл к скамейке Мирры и Дианы и несколько раз настойчиво окликнул Андрееву по имени. Она обернулась, и он ей что-то сказал. Мирра, судя по кадрам, сначала была в недоумении и растерянности, потом переглянулась со Шнайдер, и они обе засмеялись. На вопрос судьи, что хотел этот человек, Мирра ответила, что он просто сказал «Привет».

После первого сета Андреева и Шнайдер уступают Кудерметовой и Мертенс со счётом 4:6. Матчи основной сетки US Open — 2025 в женском парном разряде проходят с 25 августа по 5 сентября. Действующими чемпионками соревнований являются Людмила Киченок и Елена Остапенко.

Календарь женского парного турнира US Open - 2025
Сетка женского парного турнира US Open - 2025
