Теннис

«Было бы здорово взять реванш». Пегула — о матче с Соболенко на US Open

«Было бы здорово взять реванш». Пегула — о матче с Соболенко на US Open
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о предстоящем полуфинальном матче US Open – 2025 с белоруской Ариной Соболенко.

«Думаю, было бы здорово взять реванш, конечно. Я даже не помнила счёт в том финале, не думала, что матч был настолько близким. Это забавно, потому что после финала я была в таком состоянии: «Ого, мы должны сейчас играть третий сет». Я была очень сосредоточена на том, что я не подала хорошо, могла сыграть лучше. Но точно не думала: «О, отличный матч, я счастлива, что вышла в финал». Я ушла с корта и сказала тренеру: «Моя подача была не такой хорошей, нужно её улучшать. Я не сделала это, не сделала то». У меня всегда такой менталитет — сразу думать о том, как можно стать лучше.

В этом году у меня другой взгляд. Понимаю, что я тогда даже не показывала свой лучший теннис, но теперь могу по-настоящему наслаждаться моментом. У меня отличные результаты здесь, огромная поддержка, и это прекрасно. Если мне предстоит играть с Ариной, думаю, я бы вышла с другим настроем — не только с фокусом на то, что обязательно нужно делать, а с желанием больше наслаждаться матчем, публикой и самим фактом, что у меня снова есть шанс выйти в финал и сыграть против лучшей теннисистки мира. У меня было бы намного больше разных вариантов в этот раз», – сказала Пегула на пресс-конференции после четвертьфинального матча турнира.

Ранее стало известно, что Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open — 2025 после того, как её соперница по матчу 1/4 финала турнира чешка Маркета Вондроушова снялась с турнира до старта игры.

