В. Кудерметова / Мертенс — М. Андреева / Шнайдер, результат матча 3 сентября 2025, счет 2:0, 1/4 финала US Open

Андреева и Шнайдер проиграли Кудерметовой и Мертенс в 1/4 финала парного US Open
Комментарии

В ночь со 2 на 3 сентября мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился четвертьфинальный матч в женской парной сетке между российской парой Мирра Андреева / Диана Шнайдер (пятый посев) и дуэтом Вероники Кудерметовой (Россия) с Элисе Мертенс (Бельгия) (четвёртый посев). Победа в двух партиях осталась за Кудерметовой и Мертенс — 6:4, 6:2.

US Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 23:55 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Андреева и Шнайдер выполнили два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один из трёх брейк-пойнтов. Кудерметова и Мертенс дважды подали навылет при одной двойной ошибке и выиграли четыре брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.

В полуфинале US Open — 2025 Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс сыграют с победителями матча первой сеяной пары Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США) с канадско-американским дуэтом Лейлы Фернандес и Винус Уильямс.

