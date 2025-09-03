Андреева и Шнайдер проиграли Кудерметовой и Мертенс в 1/4 финала парного US Open

В ночь со 2 на 3 сентября мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился четвертьфинальный матч в женской парной сетке между российской парой Мирра Андреева / Диана Шнайдер (пятый посев) и дуэтом Вероники Кудерметовой (Россия) с Элисе Мертенс (Бельгия) (четвёртый посев). Победа в двух партиях осталась за Кудерметовой и Мертенс — 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Андреева и Шнайдер выполнили два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один из трёх брейк-пойнтов. Кудерметова и Мертенс дважды подали навылет при одной двойной ошибке и выиграли четыре брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.

В полуфинале US Open — 2025 Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс сыграют с победителями матча первой сеяной пары Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США) с канадско-американским дуэтом Лейлы Фернандес и Винус Уильямс.