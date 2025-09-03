Скидки
Синякова / Таунсенд — Фернандес / В. Уильямс, результат матча 3 сентября 2025, счет 2:0, 1/4 финала US Open

Определились соперницы Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс в полуфинале US Open
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь со 2 на 3 сентября мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился четвертьфинальный матч в женской парной сетке между первой сеяной парой Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США) и канадско-американским дуэтом Лейлы Фернандес и Винус Уильямс. Победа в двух партиях осталась за Синяковой и Таунсенд — 6:1, 6:2.

US Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 00:50 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Л. Фернандес В. Уильямс

Продолжительность матча составила 57 минут. Синякова и Таунсенд выполнили два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали пять из шести брейк-пойнтов. Фернандес и Уильямс ни разу не подали навылет при трёх двойных ошибках и не заработали за матч ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале US Open — 2025 Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд сыграют с российско-бельгийской парой Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.

