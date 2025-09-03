Скидки
Теннис

Стали известны все участники полуфиналов US Open — 2025 в женской парной сетке

На проходящем в эти дни в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 определились все участники 1/2 финала в соревнованиях женских пар. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат пары Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США) (первый посев), Сара Эррани / Жасмин Паолини (обе — Италия) (второй посев), Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) (третий посев) и Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия) (четвёртый посев).

Все пары 1/2 финала US Open — 2025 в женской парной сетке:

Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США) (1) — Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия) (4);
Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) (3) — Сара Эррани / Жасмин Паолини (обе — Италия) (2).

Календарь женского парного турнира US Open 2025
Сетка женского парного турнира US Open 2025

Видео: Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от блэкаута в Испании

