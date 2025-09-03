Скидки
Маркета Вондроушова травмировалась на разминке перед 1/4 финала US Open с Ариной Соболенко

Комментарии

60-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова получила повреждение, из-за которого была вынуждена сняться с US Open — 2025, за два часа до четвертьфинальной игры с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси на лёгкой предматчевой разминке.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 00:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Момент получения Вондроушовой травмы попал в телетрансляцию ESPN.

Фото: Скрин трансляции ESPN

Ранее в 2025 году Маркета Вондроушова пропустила около трёх месяцев из-за проблем с плечом.

Таким образом, Арина Соболенко без матча вышла в полуфинал женской одиночной сетки US Open — 2025, где её соперницей станет четвёртая ракета мира американка Джессика Пегула.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025

Видео: Форма Соболенко перед американской серией

