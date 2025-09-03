Маркета Вондроушова травмировалась на разминке перед 1/4 финала US Open с Ариной Соболенко

60-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова получила повреждение, из-за которого была вынуждена сняться с US Open — 2025, за два часа до четвертьфинальной игры с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси на лёгкой предматчевой разминке.

Момент получения Вондроушовой травмы попал в телетрансляцию ESPN.

Фото: Скрин трансляции ESPN

Ранее в 2025 году Маркета Вондроушова пропустила около трёх месяцев из-за проблем с плечом.

Таким образом, Арина Соболенко без матча вышла в полуфинал женской одиночной сетки US Open — 2025, где её соперницей станет четвёртая ракета мира американка Джессика Пегула.

