Новак Джокович — Тейлор Фриц: серб уверенно выиграл в первом сете 1/4 финала US Open
В эти минуты проходит четвертьфинальный матч турнира US Open, где встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и четвёртый номер рейтинга американский спортсмен Тейлор Фриц.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|
|5
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Первый сет продолжался 52 минуты и завершился победой сербского спортсмена со счётом 6:3. За это время Джокович сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх возможных. На счету его соперника ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти возможных.
В следующем круге победитель встретится со второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
