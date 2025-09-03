Новак Джокович — Тейлор Фриц: серб уверенно выиграл в первом сете 1/4 финала US Open

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч турнира US Open, где встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и четвёртый номер рейтинга американский спортсмен Тейлор Фриц.

Первый сет продолжался 52 минуты и завершился победой сербского спортсмена со счётом 6:3. За это время Джокович сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх возможных. На счету его соперника ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти возможных.

В следующем круге победитель встретится со второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.