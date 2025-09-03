Соболенко отреагировала на травму Вондроушовой, которая вывела Арину в полуфинал US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к 60-й в рейтинге WTA Маркете Вондроушовой из Чехии после отмены очного матча в четвертьфинале US Open — 2025 из-за травмы чешской спортсменки.

«Мне ужасно жаль Маркету после всего, что произошло на этом турнире. Она показала здесь великолепный теннис. Я прекрасно понимаю, как ей тяжело. Береги себя, Маркета! Надеюсь, что ты скоро поправишься», — написала Соболенко в социальных сетях.

Маркета Вондроушова получила повреждение, из-за которого была вынуждена сняться с турнира «Большого шлема», за два часа до игры с Соболенко на лёгкой предматчевой разминке. Белорусская теннисистка автоматически вышла в полуфинал US Open — 2025, где сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Видео: Соболенко учит Хачанова снимать TikTok