Соболенко отреагировала на травму Вондроушовой, которая вывела Арину в полуфинал US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к 60-й в рейтинге WTA Маркете Вондроушовой из Чехии после отмены очного матча в четвертьфинале US Open — 2025 из-за травмы чешской спортсменки.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 00:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

«Мне ужасно жаль Маркету после всего, что произошло на этом турнире. Она показала здесь великолепный теннис. Я прекрасно понимаю, как ей тяжело. Береги себя, Маркета! Надеюсь, что ты скоро поправишься», — написала Соболенко в социальных сетях.

Маркета Вондроушова получила повреждение, из-за которого была вынуждена сняться с турнира «Большого шлема», за два часа до игры с Соболенко на лёгкой предматчевой разминке. Белорусская теннисистка автоматически вышла в полуфинал US Open — 2025, где сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025

Видео: Соболенко учит Хачанова снимать TikTok

