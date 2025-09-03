Новак Джокович — Тейлор Фриц: серб в сете от выхода в полуфинал US Open
Поделиться
В эти минуты проходит четвертьфинальный матч турнира US Open, где встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и четвёртый номер рейтинга американский спортсмен Тейлор Фриц.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|3
|5
|
|5
|6
|4
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Второй сет продолжался 59 минут и завершился победой 38-летнего сербского спортсмена со счётом 7:5. Первый сет также закончился победой Джоковича со счётом 6:3.
Счёт личных встреч на данный момент 10-0 в пользу Джоковича. Последний матч между ними состоялся в 1/2 финала турнира в Шанхае в 2024 году (6:4, 7:6).
В следующем круге победитель встретится со второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 сентября 2025
-
05:52
-
05:03
-
04:40
-
04:05
-
02:31
-
01:54
-
01:46
-
01:17
-
01:00
-
00:48
-
00:48
-
00:36
-
00:34
-
00:22
-
00:03
- 2 сентября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:31
-
23:29
-
23:04
-
23:03
-
22:53
-
22:44
-
22:34
-
21:59
-
21:55
-
21:46
-
21:37
-
21:19
-
21:05
-
21:04
-
20:37
-
20:37
-
20:23
-
20:13