Новак Джокович — Тейлор Фриц: серб в сете от выхода в полуфинал US Open

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч турнира US Open, где встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и четвёртый номер рейтинга американский спортсмен Тейлор Фриц.

Второй сет продолжался 59 минут и завершился победой 38-летнего сербского спортсмена со счётом 7:5. Первый сет также закончился победой Джоковича со счётом 6:3.

Счёт личных встреч на данный момент 10-0 в пользу Джоковича. Последний матч между ними состоялся в 1/2 финала турнира в Шанхае в 2024 году (6:4, 7:6).

В следующем круге победитель встретится со второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.