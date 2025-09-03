Новак Джокович — Тейлор Фриц: американец отыграл один сет в 1/4 финала US Open

В ночь со 2 на 3 сентября мск в Нью-Йорке (США) на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 проходит четвертьфинальный матч в мужской одиночной сетке между седьмой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и четвёртым номером рейтинга ATP американцем Тейлором Фрицем. Третий сет остался за Фрицем со счётом 6:3, ранее две первые партии выиграл Джокович — 6:3, 7:5.

Победу в сете американскому теннисисту принёс единственный брейк, который удался ему в четвёртом гейме со второго брейк-пойнта. Во всех остальных геймах партии соперники уверенно брали свою подачу, не допустив ни одного брейк-пойнта.