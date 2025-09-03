Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Тейлор Фриц: американец отыграл один сет в 1/4 финала US Open

Новак Джокович — Тейлор Фриц: американец отыграл один сет в 1/4 финала US Open
Комментарии

В ночь со 2 на 3 сентября мск в Нью-Йорке (США) на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 проходит четвертьфинальный матч в мужской одиночной сетке между седьмой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и четвёртым номером рейтинга ATP американцем Тейлором Фрицем. Третий сет остался за Фрицем со счётом 6:3, ранее две первые партии выиграл Джокович — 6:3, 7:5.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 5
3 		5 6 4
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Победу в сете американскому теннисисту принёс единственный брейк, который удался ему в четвёртом гейме со второго брейк-пойнта. Во всех остальных геймах партии соперники уверенно брали свою подачу, не допустив ни одного брейк-пойнта.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Материалы по теме
Джокович потерял сет на US Open! Мирра и Диана проиграли. LIVE!
Live
Джокович потерял сет на US Open! Мирра и Диана проиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android