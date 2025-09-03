Новак Джокович — Тейлор Фриц: американец отыграл один сет в 1/4 финала US Open
В ночь со 2 на 3 сентября мск в Нью-Йорке (США) на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 проходит четвертьфинальный матч в мужской одиночной сетке между седьмой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и четвёртым номером рейтинга ATP американцем Тейлором Фрицем. Третий сет остался за Фрицем со счётом 6:3, ранее две первые партии выиграл Джокович — 6:3, 7:5.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|3
|5
|
|5
|6
|4
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Победу в сете американскому теннисисту принёс единственный брейк, который удался ему в четвёртом гейме со второго брейк-пойнта. Во всех остальных геймах партии соперники уверенно брали свою подачу, не допустив ни одного брейк-пойнта.
