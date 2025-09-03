Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open — 2025

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 1/2 финала мужской одиночной сетки хардового турнира «Большого шлема» US Open — 2025, который проходит в эти дни в Нью-Йорке (США), встретится со вторым номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом.

В четвертьфинале Джокович переиграл в четырёх сетах четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Ранее Алькарас выиграл в трёх партиях у 21-го номера мирового рейтинга Иржи Легечки из Чехии (20-й посев) — 6:4, 6:2, 6:4.

Полуфинальный матч US Open — 2025 между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом предварительно состоится в ночь с 5 на 6 сентября.