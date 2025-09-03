Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open — 2025
Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 1/2 финала мужской одиночной сетки хардового турнира «Большого шлема» US Open — 2025, который проходит в эти дни в Нью-Йорке (США), встретится со вторым номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|3
|6
|
|5
|6
|4
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 20:35 МСК
21
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В четвертьфинале Джокович переиграл в четырёх сетах четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Ранее Алькарас выиграл в трёх партиях у 21-го номера мирового рейтинга Иржи Легечки из Чехии (20-й посев) — 6:4, 6:2, 6:4.
Полуфинальный матч US Open — 2025 между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом предварительно состоится в ночь с 5 на 6 сентября.
