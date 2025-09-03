Скидки
Теннис

Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open — 2025

Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open — 2025
Комментарии

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 1/2 финала мужской одиночной сетки хардового турнира «Большого шлема» US Open — 2025, который проходит в эти дни в Нью-Йорке (США), встретится со вторым номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
3 		5 6 4
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 20:35 МСК
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В четвертьфинале Джокович переиграл в четырёх сетах четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Ранее Алькарас выиграл в трёх партиях у 21-го номера мирового рейтинга Иржи Легечки из Чехии (20-й посев) — 6:4, 6:2, 6:4.

Полуфинальный матч US Open — 2025 между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом предварительно состоится в ночь с 5 на 6 сентября.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Новости. Теннис
