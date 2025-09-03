Новак Джокович вышел в полуфинал US Open — 2025, победив Тейлора Фрица
В ночь со 2 на 3 сентября мск в Нью-Йорке (США) на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился четвертьфинальный матч в мужской одиночной сетке между седьмой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и четвёртым номером рейтинга ATP американцем Тейлором Фрицем. Джокович выиграл встречу в четырёх партиях — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 — и вышел в 1/2 финала турнира.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|3
|6
|
|5
|6
|4
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Продолжительность матча составила 3 часа 26 минут. Джокович выполнил 10 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Фриц 12 раз подал навылет при пяти двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из 13 заработанных за матч.
В полуфинале US Open Новак Джокович сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
