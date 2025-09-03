Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович вышел в полуфинал US Open — 2025, победив Тейлора Фрица

Новак Джокович вышел в полуфинал US Open — 2025, победив Тейлора Фрица
Комментарии

В ночь со 2 на 3 сентября мск в Нью-Йорке (США) на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился четвертьфинальный матч в мужской одиночной сетке между седьмой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и четвёртым номером рейтинга ATP американцем Тейлором Фрицем. Джокович выиграл встречу в четырёх партиях — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 — и вышел в 1/2 финала турнира.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
3 		5 6 4
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Продолжительность матча составила 3 часа 26 минут. Джокович выполнил 10 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Фриц 12 раз подал навылет при пяти двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из 13 заработанных за матч.

В полуфинале US Open Новак Джокович сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android