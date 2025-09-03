Янник Синнер одержал 75-ю победу как первая ракетка мира
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 75-ю победу в 82 матчах в качестве первой ракетки мира ATP. Об этом сообщает Opta.
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|1
24
Александр Бублик
А. Бублик
По информации источника, только Бьёрн Борг (78 побед), Джимми Коннорс и Роджер Федерер (по 81 победе) добились этого результата за меньшее количество матчей.
Напомним, на US Open — 2025 Янник обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в четвёртом круге со счётом 6:1, 6:1, 6:1. Итальянский теннисист является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он оказался сильнее американца Тейлора Фрица.
