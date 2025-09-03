Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер одержал 75-ю победу как первая ракетка мира

Янник Синнер одержал 75-ю победу как первая ракетка мира
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 75-ю победу в 82 матчах в качестве первой ракетки мира ATP. Об этом сообщает Opta.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 1
             
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

По информации источника, только Бьёрн Борг (78 побед), Джимми Коннорс и Роджер Федерер (по 81 победе) добились этого результата за меньшее количество матчей.

Напомним, на US Open — 2025 Янник обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в четвёртом круге со счётом 6:1, 6:1, 6:1. Итальянский теннисист является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он оказался сильнее американца Тейлора Фрица.

Материалы по теме
Александр Бублик проиграл Яннику Синнеру в 1/8 финала US Open, взяв всего три гейма
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android