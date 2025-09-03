Новак Джокович, US Open: результаты на 3 сентября, следующий соперник, путь до титула
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает участие в Открытом чемпионате США — 2025. «Чемпионат» публикует результат его четвёртой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Новака Джоковича до титула
Проведённые матчи Новака Джоковича на US Open — 2025:
- первый круг: Новак Джокович (Сербия, 7) — Лёнер Тьен (США) — 6:1, 7:6 (7:3), 6:2;
- второй круг: Новак Джокович (Сербия, 7) — Захари Свайда (США, Q) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1;
- третий круг: Новак Джокович (Сербия, 7) — Кэмерон Норри (Великобритания, 35) — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3;
- четвёртый круг: Новак Джокович (Сербия, 7) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) — 6:3, 6:3, 6:2;
- 1/4 финала: Новак Джокович (Сербия, 7) — Тейлор Фриц (США, 4) — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.
Следующий матч Новака Джоковича на US Open — 2025:
- 1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу:
финал: Янник Синнер (Италия, 1).
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября.
