US Open — 2025: результаты матчей со 2 на 3 сентября у мужчин

В ночь со 2 на 3 сентября мск в Нью-Йорке (США) продолжился хардовый турнир «Большого шлема» US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). 1/4 финала. Результаты 2-3 сентября:

Иржи Легечка (Чехия, 20) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 0:3 (4:6, 2:6, 4:6);

Новак Джокович (Сербия, 7) — Тейлор Фриц (США, 4) — 3:1 (6:3, 7:5, 3:6, 6:4).

В полуфинале Карлос Алькарас и Новак Джокович сыграют друг с другом, этот матч по предварительному расписанию пройдёт в ночь с 5 на 6 сентября мск.

