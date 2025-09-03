«Я здесь, чтобы развлекать зрителей». Алькарас — о своей игре

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о стиле своей игры.
«Считаю, что моя подача — это важное оружие, поэтому я должен был довести её до совершенства, и она придаёт много уверенности. Она даёт агрессию и заставляет соперника работать на пределе. Я очень доволен тем, как подаю сейчас, и именно поэтому играю с таким удовольствием — вообще без давления. Это тот стиль, в который я люблю играть в теннис, и я стараюсь следовать ему. Когда у меня есть возможность исполнить красивый удар, я думаю: «Почему бы и нет?» Я здесь, чтобы развлекать зрителей», — приводит слова Алькараса Sky Sports.
Напомним, в полуфинале US Open — 2025 испанец сразится с седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
