Главная Теннис Новости

«Я здесь, чтобы развлекать зрителей». Алькарас — о своей игре

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о стиле своей игры.

US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 20:35 МСК
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Считаю, что моя подача — это важное оружие, поэтому я должен был довести её до совершенства, и она придаёт много уверенности. Она даёт агрессию и заставляет соперника работать на пределе. Я очень доволен тем, как подаю сейчас, и именно поэтому играю с таким удовольствием — вообще без давления. Это тот стиль, в который я люблю играть в теннис, и я стараюсь следовать ему. Когда у меня есть возможность исполнить красивый удар, я думаю: «Почему бы и нет?» Я здесь, чтобы развлекать зрителей», — приводит слова Алькараса Sky Sports.

Напомним, в полуфинале US Open — 2025 испанец сразится с седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open — 2025
