Джокович и Алькарас вышли в полуфинал US Open, «Спартак» продал Дуарте. Главное к утру
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прошли в полуфинал турнира «Большого шлема» US Open — 2025, бразильский «Сантос» объявил о покупке у московского «Спартака» центрального защитника Алексиса Дуарте, российская пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер покинула US Open, уступив соотечественнице Веронике Кудерметовой и Элисе Мертенс из Бельгии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Новак Джокович вышел в полуфинал US Open — 2025, победив Тейлора Фрица.
- Карлос Алькарас обыграл Иржи Легечку и вышел в полуфинал US Open — 2025.
- «Сантос» объявил о переходе защитника Алексиса Дуарте из «Спартака».
- Андреева и Шнайдер проиграли Кудерметовой и Мертенс в 1/4 финала парного US Open.
- «Спартак» объявил о продлении контракта с Литвиновым до лета 2029 года.
- «Манчестер Сити» объявил о переходе Илкая Гюндогана в «Галатасарай».
- Маркета Вондроушова снялась с US Open. Арина Соболенко вышла в 1/2 финала без борьбы.
- Защитник ЦСКА Илья Агапов перейдёт в «Акрон».
- «Зенит» договорился с «Аль-Иттихадом» о переходе Педро — журналист Ауна.
- ЦСКА предлагал «Сан-Паулу» € 3,5 млн за 18-летнего нападающего — Diario SPFC.
- Легенда «Реала» может возглавить «Байер» после ухода тен Хага.
- Стали известны все участники полуфиналов US Open — 2025 в женской парной сетке.
- Сборная Италии вырвала победу в матче с Испанией на чемпионате Европы — 2025.
- Гимнастки Украины могут сняться с World Challenge Cup из-за участия Ангелины Мельниковой.
