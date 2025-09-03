Скидки
3 сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, РПЛ, теннис, US Open, баскетбол

Джокович и Алькарас вышли в полуфинал US Open, «Спартак» продал Дуарте. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прошли в полуфинал турнира «Большого шлема» US Open — 2025, бразильский «Сантос» объявил о покупке у московского «Спартака» центрального защитника Алексиса Дуарте, российская пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер покинула US Open, уступив соотечественнице Веронике Кудерметовой и Элисе Мертенс из Бельгии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Новак Джокович вышел в полуфинал US Open — 2025, победив Тейлора Фрица.
  2. Карлос Алькарас обыграл Иржи Легечку и вышел в полуфинал US Open — 2025.
  3. «Сантос» объявил о переходе защитника Алексиса Дуарте из «Спартака».
  4. Андреева и Шнайдер проиграли Кудерметовой и Мертенс в 1/4 финала парного US Open.
  5. «Спартак» объявил о продлении контракта с Литвиновым до лета 2029 года.
  6. «Манчестер Сити» объявил о переходе Илкая Гюндогана в «Галатасарай».
  7. Маркета Вондроушова снялась с US Open. Арина Соболенко вышла в 1/2 финала без борьбы.
  8. Защитник ЦСКА Илья Агапов перейдёт в «Акрон».
  9. «Зенит» договорился с «Аль-Иттихадом» о переходе Педро — журналист Ауна.
  10. ЦСКА предлагал «Сан-Паулу» € 3,5 млн за 18-летнего нападающего — Diario SPFC.
  11. Легенда «Реала» может возглавить «Байер» после ухода тен Хага.
  12. Стали известны все участники полуфиналов US Open — 2025 в женской парной сетке.
  13. Сборная Италии вырвала победу в матче с Испанией на чемпионате Европы — 2025.
  14. Гимнастки Украины могут сняться с World Challenge Cup из-за участия Ангелины Мельниковой.
