Джокович и Алькарас вышли в полуфинал US Open, «Спартак» продал Дуарте. Главное к утру

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прошли в полуфинал турнира «Большого шлема» US Open — 2025, бразильский «Сантос» объявил о покупке у московского «Спартака» центрального защитника Алексиса Дуарте, российская пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер покинула US Open, уступив соотечественнице Веронике Кудерметовой и Элисе Мертенс из Бельгии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».