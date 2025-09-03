Новак Джокович повторил карьерный рекорд Джимми Коннорса на US Open
Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 14-й раз в своей карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде, сообщает статистический оператор Opta. В 1/4 финала US Open — 2025 серб переиграл в четырёх партиях четвёртого в рейтинге ATP американца Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|3
|6
|
|5
|6
|4
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
По данным Opta, тем самым Джокович повторил рекорд по количеству выходов в полуфинал US Open за карьеру, принадлежавший американцу Джимми Коннорсу.
Соперником Новака Джоковича в полуфинале US Open — 2025 станет вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Видео: Джокович появился на US Open — 2025 в необычном жакете
