Новак Джокович повторил карьерный рекорд Джимми Коннорса на US Open

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 14-й раз в своей карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде, сообщает статистический оператор Opta. В 1/4 финала US Open — 2025 серб переиграл в четырёх партиях четвёртого в рейтинге ATP американца Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

По данным Opta, тем самым Джокович повторил рекорд по количеству выходов в полуфинал US Open за карьеру, принадлежавший американцу Джимми Коннорсу.

Соперником Новака Джоковича в полуфинале US Open — 2025 станет вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

