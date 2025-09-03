Скидки
Новак Джокович повторил карьерный рекорд Джимми Коннорса на US Open

Новак Джокович повторил карьерный рекорд Джимми Коннорса на US Open
Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 14-й раз в своей карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде, сообщает статистический оператор Opta. В 1/4 финала US Open — 2025 серб переиграл в четырёх партиях четвёртого в рейтинге ATP американца Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
3 		5 6 4
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

По данным Opta, тем самым Джокович повторил рекорд по количеству выходов в полуфинал US Open за карьеру, принадлежавший американцу Джимми Коннорсу.

Соперником Новака Джоковича в полуфинале US Open — 2025 станет вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
