Лора Робсон: пока что всё идёт отлично для команды Алькараса

Серебряная призёрка Олимпийских игр 2012 года в миксте британка Лора Робсон отметила впечатляющую игру пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Я вижу мастерство, именно это я наблюдаю от Алькараса. Вокруг меня постоянно слышны вздохи и удивлённые реакции. Смотреть на трюковые удары, удовольствие и эффектные моменты вживую — совсем другой опыт. Пока что всё идёт отлично для команды Алькараса», — приводит слова Лоры Робсон Sky Sports.

Напомним, в этом сезоне Алькарас стал чемпионом «Мастерсов» в Цинциннати (США) и Риме (Италия), турнира ATP-500 в Лондоне, а также одержал победу на «Ролан Гаррос».

В полуфинале US Open — 2025 испанский теннисист сразится с седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

