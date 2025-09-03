Скидки
Теннис Новости

Новак Джокович стал самым возрастным полуфиналистом всех ТБШ в одном сезоне

Новак Джокович стал самым возрастным полуфиналистом всех ТБШ в одном сезоне


Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде в возрасте 38 лет, 3 месяцев и 11 дней. В 1/4 финала US Open — 2025 серб переиграл в четырёх партиях четвёртого в рейтинге ATP американца Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
3 		5 6 4
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Как сообщает статистический оператор Opta, благодаря этому Джокович установил рекорд Открытой эры, став самым возрастным теннисистом, дошедшим до полуфиналов в мужском одиночном разряде на всех четырёх турнирах «Большого шлема» в ходе одного сезона.

Ранее в 2025 году Джокович завершал выступления на стадии полуфинала на всех трёх предыдущих ТБШ: Australian Open — 2025, «Ролан Гаррос» — 2025 и Уимблдоне-2025.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Новости. Теннис
