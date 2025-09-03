Новак Джокович стал самым возрастным полуфиналистом всех ТБШ в одном сезоне

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде в возрасте 38 лет, 3 месяцев и 11 дней. В 1/4 финала US Open — 2025 серб переиграл в четырёх партиях четвёртого в рейтинге ATP американца Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Как сообщает статистический оператор Opta, благодаря этому Джокович установил рекорд Открытой эры, став самым возрастным теннисистом, дошедшим до полуфиналов в мужском одиночном разряде на всех четырёх турнирах «Большого шлема» в ходе одного сезона.

Ранее в 2025 году Джокович завершал выступления на стадии полуфинала на всех трёх предыдущих ТБШ: Australian Open — 2025, «Ролан Гаррос» — 2025 и Уимблдоне-2025.

