US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, и ночью 4 сентября мск в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 10-го игрового дня женского одиночного разряда турнира.

Теннис. US Open — 2025. Женщины. 1/4 финала Расписание на 3-4 сентября (время московское):

20:30. Аманда Анисимова (США) — Ига Швёнтек (Польша);

2:00. Каролина Мухова (Чехия) — Наоми Осака (Япония).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко.