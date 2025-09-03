Скидки
«Постараюсь испортить планы». Джокович — о возможном финале между Синнером и Алькарасом

«Постараюсь испортить планы». Джокович — о возможном финале между Синнером и Алькарасом
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что попытается навязать борьбу лидерам мирового тенниса Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу в борьбе за титул US Open — 2025.

«Мы знаем, что они два лучших игрока в мире. Все, наверное, ждут финала между ними. Я постараюсь испортить планы большинству людей», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В 1/4 финала US Open — 2025 Джокович переиграл в четырёх партиях четвёртого в рейтинге ATP американца Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. В матче за выход в финал он встретится со вторым номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом.

Комментарии
