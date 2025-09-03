Скидки
US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, и ночью 4 сентября по московскому времени в Нью-Йорке (США) продолжится US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня мужского одиночного разряда турнира.

US Open — 2025. 1/4 финала. Мужчины. Расписание матчей на 3-4 сентября (время — московское):

18:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алекс де Минор (Австралия);
3:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Янник Синнер (Италия).

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Календарь US Open - 2025
Сетка US Open - 2025
