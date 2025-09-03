Скидки
Теннис Новости

Анисимова — Швёнтек: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала US Open

Сегодня, 3 сентября, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и девятый номер мирового рейтинга американка Аманда Анисимова. Встреча запланирована на 20:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Швёнтек ведёт 1-0 по личным встречам. Единственный предыдущий матч между ними состоялся в финале Уимблдона в нынешнем году и закончился полным провалом Анисимовой, которая не взяла ни гейма, проиграв чуть меньше чем за час.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

