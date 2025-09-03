Фото: жест Новака Джоковича после победы над Тейлором Фрицем на US Open

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович символичным жестом отметил выход в полуфинал US Open — 2025. В 1/4 финала US Open — 2025 Джокович переиграл в четырёх партиях четвёртого в рейтинге ATP американца Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

В матче за выход в финал он встретится со вторым номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом.

Напомним, соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.