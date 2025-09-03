Янник Синнер — Лоренцо Музетти: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала US Open
Поделиться
В ночь на 4 сентября по московскому времени в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и его соотечественник Лоренцо Музетти. Встреча запланирована на 3:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.
US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 03:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
10
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Это третий очный поединок между итальянскими теннисистами. По личным встречам Синнер ведёт со счётом 2-0. Победитель матча встретится с лучшим в противостоянии Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алекс де Минор (Австралия).
Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.
Комментарии
- 3 сентября 2025
-
11:59
-
11:47
-
11:20
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:36
-
09:09
-
09:01
-
08:30
-
08:01
-
07:08
-
07:03
-
06:53
-
06:39
-
06:36
-
05:52
-
05:03
-
04:40
-
04:05
-
02:31
-
01:54
-
01:46
-
01:17
-
01:00
-
00:48
-
00:48
-
00:36
-
00:34
-
00:22
-
00:03
- 2 сентября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:31
-
23:29