Янник Синнер — Лоренцо Музетти: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала US Open

В ночь на 4 сентября по московскому времени в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и его соотечественник Лоренцо Музетти. Встреча запланирована на 3:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.

Это третий очный поединок между итальянскими теннисистами. По личным встречам Синнер ведёт со счётом 2-0. Победитель матча встретится с лучшим в противостоянии Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алекс де Минор (Австралия).

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.