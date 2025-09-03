Скидки
Теннис

Янник Синнер — Лоренцо Музетти: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала US Open

Янник Синнер — Лоренцо Музетти: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала US Open
В ночь на 4 сентября по московскому времени в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и его соотечественник Лоренцо Музетти. Встреча запланирована на 3:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 03:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Это третий очный поединок между итальянскими теннисистами. По личным встречам Синнер ведёт со счётом 2-0. Победитель матча встретится с лучшим в противостоянии Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алекс де Минор (Австралия).

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.

