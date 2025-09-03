«Он является топ-игроком». Елена Веснина сравнила Янника Синнера с Сереной Уильямс

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о победе четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера над Александром Бубликом в 1/8 финала US Open — 2025.

«Жаль конечно, что Саша Бублик не смог навязать борьбу Яннику Синнеру, но умение играть на БШ и показывать свою лучшую игру против принципиальных соперников — показатель крутизны топ-игрока, коим Синнер, конечно же, является. Это как играть против Серены в её лучшие годы, когда вроде как шансы у тебя есть, но только если она сама тебе их даст. Так и Синнер, вышел, включил пятую скорость и подарил Саше Бублику три багета подряд», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

В последний раз Синнер проигрывал на хардовом «Шлеме» в 2023 году на US Open немцу Александру Звереву. С тех пор он дважды победил на Australian Open (2024, 2025) и на US Open (2024).