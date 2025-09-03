Скидки
Новак Джокович оценил своё физическое состояние после выхода в полуфинал US Open

Новак Джокович оценил своё физическое состояние после выхода в полуфинал US Open
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил свою игровую форму после выхода в полуфинал Открытого чемпионата США — 2025.

«Хочу оценить своё состояние через пару дней. Отлично, у меня есть два дня без матчей. Это мне очень поможет. Сейчас я не чувствую себя очень свежим, но надеюсь, что через два дня ощущения будут другими», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В 1/4 финала US Open — 2025 Джокович переиграл в четырёх партиях четвёртого в рейтинге ATP американца Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. В матче за выход в финал он встретится со вторым номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом.

