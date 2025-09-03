Скидки
Теннис

Новак Джокович высказался об игре Фрица после матча US Open — 2025

Новак Джокович высказался об игре Фрица после матча US Open — 2025
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил игру американца Тейлора Фрица после четвертьфинального поединка US Open. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 в пользу Джоковича.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
3 		5 6 4
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Он лучше играл во втором и третьем сете, но мне удалось избежать проблем во второй партии. Думаю, что играл не очень хорошо, я не особо чувствовал мяч, как, например, в матче третьего раунда. Тейлору нельзя позволять играть. Иначе такие теннисисты пытаются диктовать свои условия, играют агрессивно. На большинстве своих подач я старался выжить и сражался за каждый розыгрыш. Он был агрессивен, играл близко к линиям – было непросто с ним соперничать.

Я терпеливо ждал своего шанса, правда в том, что у меня был лишь гейм, чтобы сломить его. Он сделал подарок, допустив двойную ошибку. Это был ключ к итоговой победе», — сказал Джокович на пресс-конференции.

