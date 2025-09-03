Новак Джокович высказался об игре Фрица после матча US Open — 2025

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил игру американца Тейлора Фрица после четвертьфинального поединка US Open. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 в пользу Джоковича.

«Он лучше играл во втором и третьем сете, но мне удалось избежать проблем во второй партии. Думаю, что играл не очень хорошо, я не особо чувствовал мяч, как, например, в матче третьего раунда. Тейлору нельзя позволять играть. Иначе такие теннисисты пытаются диктовать свои условия, играют агрессивно. На большинстве своих подач я старался выжить и сражался за каждый розыгрыш. Он был агрессивен, играл близко к линиям – было непросто с ним соперничать.

Я терпеливо ждал своего шанса, правда в том, что у меня был лишь гейм, чтобы сломить его. Он сделал подарок, допустив двойную ошибку. Это был ключ к итоговой победе», — сказал Джокович на пресс-конференции.