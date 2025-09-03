Новак Джокович высказался об игре Фрица после матча US Open — 2025

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил игру американца Тейлора Фрица после четвертьфинального поединка US Open. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 в пользу Джоковича.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|3
|6
|
|5
|6
|4
«Он лучше играл во втором и третьем сете, но мне удалось избежать проблем во второй партии. Думаю, что играл не очень хорошо, я не особо чувствовал мяч, как, например, в матче третьего раунда. Тейлору нельзя позволять играть. Иначе такие теннисисты пытаются диктовать свои условия, играют агрессивно. На большинстве своих подач я старался выжить и сражался за каждый розыгрыш. Он был агрессивен, играл близко к линиям – было непросто с ним соперничать.
Я терпеливо ждал своего шанса, правда в том, что у меня был лишь гейм, чтобы сломить его. Он сделал подарок, допустив двойную ошибку. Это был ключ к итоговой победе», — сказал Джокович на пресс-конференции.
- 3 сентября 2025
-
13:58
-
13:52
-
13:18
-
12:56
-
11:59
-
11:47
-
11:20
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:36
-
09:09
-
09:01
-
08:30
-
08:01
-
07:08
-
07:03
-
06:53
-
06:39
-
06:36
-
05:52
-
05:03
-
04:40
-
04:05
-
02:31
-
01:54
-
01:46
-
01:17
-
01:00
-
00:48
-
00:48
-
00:36
-
00:34
-
00:22
-
00:03