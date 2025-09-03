Скидки
«Русские не ценят шансы». Кафельников сравнил карьеры Медведева и Джоковича

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников предположил, почему россиянин Даниил Медведев не смог добиться повторения успеха легендарного теннисиста Новака Джоковича.

«Медведеву уже 29 лет, у него огромное количество титулов, и он никакого наставника не будет слушать так же безукоризненно, как делал это 15 лет назад, когда стремился подниматься в рейтинге, зарабатывать деньги. На этом фоне Джокович уникальный, но нельзя сравнивать менталитет русского человека и иностранца. Там всё иначе. Люди ценят те шансы, которые им предоставляет жизнь, — мы, к сожалению, не ценим. Я могу и в свой адрес то же самое сказать. Если бы я мог что-то изменить — наверняка изменил бы. К сожалению, такая натура русского человека. Сербия — абсолютно европейская страна. Да, мы одной религии, но менталитет совсем другой», — сказал Кафельников в интервью ТАСС.

Отметим, что Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде в возрасте 38 лет, 3 месяцев и 11 дней. В 1/4 финала US Open — 2025 серб переиграл в четырёх партиях четвёртого в рейтинге ATP американца Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

