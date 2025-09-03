Аманда Анисимова — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала US Open
Поделиться
Сегодня, 3 сентября, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и девятый номер мирового рейтинга американка Аманда Анисимова. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 20:30 мск.
US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Швёнтек ведёт 1-0 по личным встречам. Единственный предыдущий матч между ними состоялся в финале Уимблдона в нынешнем году и закончился полным провалом Анисимовой, которая не взяла ни гейма, проиграв чуть меньше чем за час.
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 сентября 2025
-
14:40
-
13:58
-
13:52
-
13:18
-
12:56
-
11:59
-
11:47
-
11:20
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:36
-
09:09
-
09:01
-
08:30
-
08:01
-
07:08
-
07:03
-
06:53
-
06:39
-
06:36
-
05:52
-
05:03
-
04:40
-
04:05
-
02:31
-
01:54
-
01:46
-
01:17
-
01:00
-
00:48
-
00:48
-
00:36
-
00:34
-
00:22