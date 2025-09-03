Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала US Open

Аманда Анисимова — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала US Open
Комментарии

Сегодня, 3 сентября, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и девятый номер мирового рейтинга американка Аманда Анисимова. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 20:30 мск.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Швёнтек ведёт 1-0 по личным встречам. Единственный предыдущий матч между ними состоялся в финале Уимблдона в нынешнем году и закончился полным провалом Анисимовой, которая не взяла ни гейма, проиграв чуть меньше чем за час.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Материалы по теме
Швёнтек не оставила шансов Александровой. Но россиянка поставила личный рекорд на US Open
Швёнтек не оставила шансов Александровой. Но россиянка поставила личный рекорд на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android