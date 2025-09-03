Аманда Анисимова — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала US Open

Сегодня, 3 сентября, в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и девятый номер мирового рейтинга американка Аманда Анисимова. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 20:30 мск.

Швёнтек ведёт 1-0 по личным встречам. Единственный предыдущий матч между ними состоялся в финале Уимблдона в нынешнем году и закончился полным провалом Анисимовой, которая не взяла ни гейма, проиграв чуть меньше чем за час.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.