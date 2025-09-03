Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маркета Вондроушова опубликовала пост после снятия с четвертьфинала US Open

Маркета Вондроушова опубликовала пост после снятия с четвертьфинала US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница Уимблдона-2023, 60-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала своё снятие с четвертьфинального поединка US Open — 2025.

«Моё сердце разрывается из-за того, что я не вышла на корт US Open из-за травмы, которую я получила в моём последнем матче! Это место особенное для меня. Ровно год назад я была в операционной и не знала, смогу ли вернуться сюда, чтобы снова соревноваться и наслаждаться потрясающими матчами. Спасибо за поддержку», — написала Вондроушова на своей странице в социальных сетях.

Маркета Вондроушова снялась с Открытого чемпионата США — 2025 из-за травмы, которую она получила в матче 1/8 финала. В четвертьфинале соревнований она должна была встретиться с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко.

Материалы по теме
Соболенко останется первой ракеткой. А обидчица Мирры упустила 8 матчболов на US Open
Соболенко останется первой ракеткой. А обидчица Мирры упустила 8 матчболов на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android