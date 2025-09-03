Маркета Вондроушова опубликовала пост после снятия с четвертьфинала US Open

Победительница Уимблдона-2023, 60-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала своё снятие с четвертьфинального поединка US Open — 2025.

«Моё сердце разрывается из-за того, что я не вышла на корт US Open из-за травмы, которую я получила в моём последнем матче! Это место особенное для меня. Ровно год назад я была в операционной и не знала, смогу ли вернуться сюда, чтобы снова соревноваться и наслаждаться потрясающими матчами. Спасибо за поддержку», — написала Вондроушова на своей странице в социальных сетях.

Маркета Вондроушова снялась с Открытого чемпионата США — 2025 из-за травмы, которую она получила в матче 1/8 финала. В четвертьфинале соревнований она должна была встретиться с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко.