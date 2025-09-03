«Победа придёт в следующий раз». Легечка подвёл итоги US Open — 2025

21-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка опубликовал пост после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата США от испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6, 4:6.
«От мечты выступать в крупных матчах до борьбы за каждое очко на стадионе Артура Эша. Мы не можем добиваться всего сразу. Победа придёт в следующий раз. Понимаю, что давление — это привилегия. Вот почему я начинал именно там, где был, боролся с тем, что имел, и делал, что мог. Спасибо Нью-Йорку, всем болельщикам и организаторам. Не могу дождаться встречи с вами в следующем году!» — написал Легечка на своей странице в социальных сетях.
Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Напомним, в полуфинале US Open — 2025 испанец сразится с седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
