«Победа придёт в следующий раз». Легечка подвёл итоги US Open — 2025

«Победа придёт в следующий раз». Легечка подвёл итоги US Open — 2025
21-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка опубликовал пост после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата США от испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6, 4:6.

US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 20:35 МСК
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«От мечты выступать в крупных матчах до борьбы за каждое очко на стадионе Артура Эша. Мы не можем добиваться всего сразу. Победа придёт в следующий раз. Понимаю, что давление — это привилегия. Вот почему я начинал именно там, где был, боролся с тем, что имел, и делал, что мог. Спасибо Нью-Йорку, всем болельщикам и организаторам. Не могу дождаться встречи с вами в следующем году!» — написал Легечка на своей странице в социальных сетях.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Напомним, в полуфинале US Open — 2025 испанец сразится с седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

