Фриц — о повязке: почему мне никто не сказал, что эта фигня была перевёрнута?

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц отреагировал на забавный инцидент во время матча с сербом Новаком Джоковичем на US Open — 2025. Игрок выступал в повязке с перевёрнутым логотипом. В 1/4 финала US Open — 2025 Джокович переиграл в четырёх партиях Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
3 		5 6 4
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Фото: кадр из трансляции

«Эй, почему мне никто не сказал, что эта фигня была перевёрнута?» — написал Фриц на своей странице в социальных сетях.

В матче за выход в финал Джокович встретится со вторым номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом. Напомним, соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

