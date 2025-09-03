Фриц — о повязке: почему мне никто не сказал, что эта фигня была перевёрнута?

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц отреагировал на забавный инцидент во время матча с сербом Новаком Джоковичем на US Open — 2025. Игрок выступал в повязке с перевёрнутым логотипом. В 1/4 финала US Open — 2025 Джокович переиграл в четырёх партиях Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Фото: кадр из трансляции

«Эй, почему мне никто не сказал, что эта фигня была перевёрнута?» — написал Фриц на своей странице в социальных сетях.

В матче за выход в финал Джокович встретится со вторым номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом. Напомним, соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.