«Зачем это менять?» Алькарас рассказал, как проведёт выходной на US Open

«Зачем это менять?» Алькарас рассказал, как проведёт выходной на US Open
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что пойдёт играть в гольф в свой выходной день на US Open — 2025. Это давнее увлечение игрока. На Уимблдоне Алькарас также посвятил свой выходной гольфу.

«Я 100% пойду играть в гольф. Если что-то хорошо работает, зачем это менять? Стараюсь играть в гольф каждый свой выходной. Завтра у меня запланирован непростой поединок с Серхио Гарсией. И я точно сыграю. Ему придётся дать мне фору ударов в 10-15, потому что я не такой классный игрок, как он», — приводит слова Алькараса Tennis365.

Напомним, в полуфинале US Open — 2025 испанец сразится с седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Алькарас влетел в полуфинал US Open. И побил личный рекорд по очкам — более 10 000
