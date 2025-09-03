«Зачем это менять?» Алькарас рассказал, как проведёт выходной на US Open

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что пойдёт играть в гольф в свой выходной день на US Open — 2025. Это давнее увлечение игрока. На Уимблдоне Алькарас также посвятил свой выходной гольфу.

«Я 100% пойду играть в гольф. Если что-то хорошо работает, зачем это менять? Стараюсь играть в гольф каждый свой выходной. Завтра у меня запланирован непростой поединок с Серхио Гарсией. И я точно сыграю. Ему придётся дать мне фору ударов в 10-15, потому что я не такой классный игрок, как он», — приводит слова Алькараса Tennis365.

Напомним, в полуфинале US Open — 2025 испанец сразится с седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.