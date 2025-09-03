Бублик: Синнер похож на игрока, сгенерированного искусственным интеллектом

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик кратко описал игру лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. В четвёртом круге US Open — 2025 Бублик проиграл Синнеру со счётом 1:6, 1:6, 1:6.

— Что делает Янника Синнера таким сложным соперником?

— У него есть всё. Он похож на игрока, сгенерированного искусственным интеллектом, — сказал Бублик перед матчем с итальянцем в эфире ESPN.

В четвертьфинале Синнер встретится с 10-м номером рейтинга 23-летним соотечественником Лоренцо Музетти.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.