Бублик: Синнер похож на игрока, сгенерированного искусственным интеллектом
24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик кратко описал игру лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. В четвёртом круге US Open — 2025 Бублик проиграл Синнеру со счётом 1:6, 1:6, 1:6.
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|1
24
Александр Бублик
А. Бублик
— Что делает Янника Синнера таким сложным соперником?
— У него есть всё. Он похож на игрока, сгенерированного искусственным интеллектом, — сказал Бублик перед матчем с итальянцем в эфире ESPN.
В четвертьфинале Синнер встретится с 10-м номером рейтинга 23-летним соотечественником Лоренцо Музетти.
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.
