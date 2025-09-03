«В первых двух сетах всё пошло не так». Фриц — о своей игре в 1/4 финала US Open

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц оценил свою игру в четвертьфинале US Open — 2025. Американец проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 5:7, 6:3, 4:6.

— Тейлор, как вы оцениваете свою игру в этом матче, особенно начиная с третьего сета?

— Начиная с третьего сета я подавал гораздо лучше, чем в первом и во втором. С задней линии не думаю, что я играл намного лучше, чем в первом и втором сетах. Честно говоря, первые три сета были не такими уж хорошими. Четвёртый был, вероятно, моим лучшим. Он также сыграл намного лучше в четвёртом сете. Реальное отличие третьего сета по сравнению с первыми двумя заключалось в том, что я хорошо подавал и реализовал брейк-пойнт. Обычно для меня этого достаточно, чтобы выиграть сет: реализовать брейк-пойнт и хорошо подавать. Однако в первых двух сетах всё пошло не так, — сказал Фриц на пресс-конференции.