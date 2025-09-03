«В первых двух сетах всё пошло не так». Фриц — о своей игре в 1/4 финала US Open

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц оценил свою игру в четвертьфинале US Open — 2025. Американец проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 5:7, 6:3, 4:6.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|3
|6
|
|5
|6
|4
— Тейлор, как вы оцениваете свою игру в этом матче, особенно начиная с третьего сета?
— Начиная с третьего сета я подавал гораздо лучше, чем в первом и во втором. С задней линии не думаю, что я играл намного лучше, чем в первом и втором сетах. Честно говоря, первые три сета были не такими уж хорошими. Четвёртый был, вероятно, моим лучшим. Он также сыграл намного лучше в четвёртом сете. Реальное отличие третьего сета по сравнению с первыми двумя заключалось в том, что я хорошо подавал и реализовал брейк-пойнт. Обычно для меня этого достаточно, чтобы выиграть сет: реализовать брейк-пойнт и хорошо подавать. Однако в первых двух сетах всё пошло не так, — сказал Фриц на пресс-конференции.
- 3 сентября 2025
-
18:38
-
18:34
-
18:15
-
17:53
-
17:39
-
17:31
-
17:23
-
17:16
-
16:54
-
16:39
-
16:03
-
15:56
-
14:40
-
13:58
-
13:52
-
13:18
-
12:56
-
11:59
-
11:47
-
11:20
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:36
-
09:09
-
09:01
-
08:30
-
08:01
-
07:08
-
07:03
-
06:53
-
06:39
-
06:36
-
05:52
-
05:03