Елена Рыбакина опубликовала пост по итогам US Open — 2025, где проиграла в четвёртом круге
Поделиться
Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост на личной странице в социальных сетях. Спортсменка поблагодарила нью-йоркский отель за своё пребывание там во время Открытого чемпионата США.
Фото: Из личного архива Рыбакиной
Фото: Из личного архива Рыбакиной
На US Open — 2025 Елена Рыбакина дошла до четвёртого круга. В 1/8 финала она потерпела поражение от представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой со счётом 4:6, 7:5, 2:6. Вондроушова снялась с четвертьфинала с белоруской Ариной Соболенко из-за травмы.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 04:40 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
60
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Открытый чемпионат США — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 сентября 2025
-
18:38
-
18:34
-
18:15
-
17:53
-
17:39
-
17:31
-
17:23
-
17:16
-
16:54
-
16:39
-
16:03
-
15:56
-
14:40
-
13:58
-
13:52
-
13:18
-
12:56
-
11:59
-
11:47
-
11:20
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:36
-
09:09
-
09:01
-
08:30
-
08:01
-
07:08
-
07:03
-
06:53
-
06:39
-
06:36
-
05:52
-
05:03