Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина опубликовала пост по итогам US Open — 2025, где проиграла в четвёртом круге

Елена Рыбакина опубликовала пост по итогам US Open — 2025, где проиграла в четвёртом круге
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост на личной странице в социальных сетях. Спортсменка поблагодарила нью-йоркский отель за своё пребывание там во время Открытого чемпионата США.

Фото: Из личного архива Рыбакиной

Фото: Из личного архива Рыбакиной

На US Open — 2025 Елена Рыбакина дошла до четвёртого круга. В 1/8 финала она потерпела поражение от представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой со счётом 4:6, 7:5, 2:6. Вондроушова снялась с четвертьфинала с белоруской Ариной Соболенко из-за травмы.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 04:40 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Открытый чемпионат США — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Материалы по теме
Джокович 14-й раз сыграет в полуфинале US Open! Соболенко идёт дальше на отказе соперницы
Джокович 14-й раз сыграет в полуфинале US Open! Соболенко идёт дальше на отказе соперницы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android