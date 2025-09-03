Елена Рыбакина опубликовала пост по итогам US Open — 2025, где проиграла в четвёртом круге

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост на личной странице в социальных сетях. Спортсменка поблагодарила нью-йоркский отель за своё пребывание там во время Открытого чемпионата США.

Фото: Из личного архива Рыбакиной

На US Open — 2025 Елена Рыбакина дошла до четвёртого круга. В 1/8 финала она потерпела поражение от представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой со счётом 4:6, 7:5, 2:6. Вондроушова снялась с четвертьфинала с белоруской Ариной Соболенко из-за травмы.

Открытый чемпионат США — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.