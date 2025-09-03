«Принимал плохие решения, не играл так, как хотел». Фриц — о матче с Джоковичем на US Open

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о нереализованных брейк-пойнтах в матче с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале US Open — 2025. Тейлор проиграл Новаку со счётом 3:6, 5:7, 6:3, 4:6.

— Ты сумел реализовать 11-й брейк-пойнт. Что происходило в первых 10? Ты нервничал? Казалось ли, что ты приближаешься к успеху и делаешь прогресс? Как ты это переживал?

— То, что я был 0 из 10, звучит лучше, чем было на самом деле, потому что не учитывается, сколько раз у меня было 15-30, 0-30, 30-30. Говорить 0 из 10 — это даже упрощение. У меня было намного больше возможностей, которые не отображаются в статистике, потому что я был во многих розыгрышах, когда вёл 0-30, 15-30, 30-30. Просто плохо провёл эти розыгрыши. Что касается самих брейк-пойнтов, я бы сказал, что в 5 или 6 из первых 10 он сыграл очень хорошо. Возможно, в четырёх случаях я просто сыграл плохо — слишком осторожно или ошибся с выбором момента для форсирования. Принимал плохие решения, не играл так, как хотел. В таких ситуациях под давлением становится сложно понять, чего я действительно хочу, — сказал Фриц на пресс-конференции.