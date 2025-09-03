Тейлор Фриц высказался о дальнейшем пути Новака Джоковича на US Open — 2025

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о дальнейшем пути 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на US Open — 2025. В четвертьфинале Тейлор проиграл Новаку со счётом 3:6, 5:7, 6:3, 4:6.

— Многие думают, что идея о том, что Джокович победит тебя, затем Карлоса, а потом Янника, невозможна. Что ты думаешь о нём после того, как сыграл с ним?

— Трудно сказать, потому что, по моему мнению, уровень игры значительно повысился в четвёртом сете. Он лучше подавал, сделал меньше ошибок и, следовательно, выступил лучше в четвёртом сете. В первых трёх, думаю, никто из нас не показал свой лучший теннис. Всё будет зависеть от того, насколько этот матч потребовал от него физических сил, но я не могу говорить за него. Однако меня очень мотивировала мысль о том, что у меня есть такая возможность: выйти против Новакa и потенциально постараться победить его, Карлоса и Янника. Я нашёл это стимулирующим, это был великолепный вызов, — сказал Фриц на пресс-конференции.