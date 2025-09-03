Скидки
Теннис

Тейлор Фриц высказался о дальнейшем пути Новака Джоковича на US Open — 2025

Тейлор Фриц высказался о дальнейшем пути Новака Джоковича на US Open — 2025
Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о дальнейшем пути 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на US Open — 2025. В четвертьфинале Тейлор проиграл Новаку со счётом 3:6, 5:7, 6:3, 4:6.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
3 		5 6 4
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

— Многие думают, что идея о том, что Джокович победит тебя, затем Карлоса, а потом Янника, невозможна. Что ты думаешь о нём после того, как сыграл с ним?
— Трудно сказать, потому что, по моему мнению, уровень игры значительно повысился в четвёртом сете. Он лучше подавал, сделал меньше ошибок и, следовательно, выступил лучше в четвёртом сете. В первых трёх, думаю, никто из нас не показал свой лучший теннис. Всё будет зависеть от того, насколько этот матч потребовал от него физических сил, но я не могу говорить за него. Однако меня очень мотивировала мысль о том, что у меня есть такая возможность: выйти против Новакa и потенциально постараться победить его, Карлоса и Янника. Я нашёл это стимулирующим, это был великолепный вызов, — сказал Фриц на пресс-конференции.

