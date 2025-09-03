«Очень хочу реванша». Алькарас — о предстоящем матче с Джоковичем на US Open

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в полуфинале US Open — 2025.

«Мы все знаем игру Новака. Неважно, что он отсутствовал на турнирах с Уимблдона. Здесь он играет отличные матчи. Знаю, что у него есть желание, амбиции добиться большего, так что посмотрим. Много раз играл с ним, но очень хочу реванша», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Счёт личных встреч Алькараса и Джоковича — 5-3 в пользу серба. Новак обыграл Карлоса в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023, финале Цинциннати-2023, в 1/2 финала Итогового турнира ATP — 2023, финале Олимпиады в Париже и в 1/4 финала Australian Open — 2025. Испанец оказался сильнее в полуфинале Мадрида-2022, в финале Уимблдона в 2023-м и 2024-м.