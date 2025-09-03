Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень хочу реванша». Алькарас — о предстоящем матче с Джоковичем на US Open

«Очень хочу реванша». Алькарас — о предстоящем матче с Джоковичем на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в полуфинале US Open — 2025.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Мы все знаем игру Новака. Неважно, что он отсутствовал на турнирах с Уимблдона. Здесь он играет отличные матчи. Знаю, что у него есть желание, амбиции добиться большего, так что посмотрим. Много раз играл с ним, но очень хочу реванша», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Счёт личных встреч Алькараса и Джоковича — 5-3 в пользу серба. Новак обыграл Карлоса в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023, финале Цинциннати-2023, в 1/2 финала Итогового турнира ATP — 2023, финале Олимпиады в Париже и в 1/4 финала Australian Open — 2025. Испанец оказался сильнее в полуфинале Мадрида-2022, в финале Уимблдона в 2023-м и 2024-м.

Материалы по теме
Джокович 14-й раз сыграет в полуфинале US Open! Соболенко идёт дальше на отказе соперницы
Джокович 14-й раз сыграет в полуфинале US Open! Соболенко идёт дальше на отказе соперницы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android