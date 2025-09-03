Синякова/Таунсенд — Кудерметова/Мертенс: онлайн-трансляция полуфинала US Open — в 23:00

Сегодня, 3 сентября, на Открытом чемпионате США — 2025 пройдут полуфиналы турнира в парном разряде. В первом матче сыграют первые сеяные: чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд встретятся с россиянкой Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элисе Мертенс, посеянными под четвёртым номером.

Эти пары впервые сыграют друг с другом, но Кудерметова и Мертенс дважды встречались с Синяковой в 2022 году, когда она выступала в дуэте с Барборой Крейчиковой. В полуфинале Australian Open тогда выиграли чешки, а россиянка и бельгийка взяли реванш в финале Итогового чемпионата WTA.

В 2024 году US Open в паре выиграли латвийка Елена Остапенко и украинка Людмила Киченок.