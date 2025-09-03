Джокович — о танце после победы над Фрицем на US Open: дочь учила меня. Это популярно

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о танце, который исполнил после победы над американцем Тейлором Фрицем в четвертьфинале US Open — 2025. Счёт — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

«У моей дочери сегодня день рождения, так что это на самом деле большой подарок. Вообще-то, танец в итоге был… Наверное, она меня оценит, как прошёл танец, потому что она учила меня исполнять его. Это k-pop, песня называется Demon Hunters Soda Pop. Это, очевидно, очень популярно среди подростков и детей по всему миру, но я раньше об этом не знал, пока моя дочь пару месяцев назад не рассказала. Так что мы дома учим разные хореографии, и это одна из них. Надеюсь, я заставлю её улыбнуться, когда она проснётся», — сказал Джокович в интервью на корте.