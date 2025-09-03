Скидки
Теннис

Джокович — о танце после победы над Фрицем на US Open: дочь учила меня. Это популярно

Джокович — о танце после победы над Фрицем на US Open: дочь учила меня. Это популярно
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о танце, который исполнил после победы над американцем Тейлором Фрицем в четвертьфинале US Open — 2025. Счёт — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
3 		5 6 4
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«У моей дочери сегодня день рождения, так что это на самом деле большой подарок. Вообще-то, танец в итоге был… Наверное, она меня оценит, как прошёл танец, потому что она учила меня исполнять его. Это k-pop, песня называется Demon Hunters Soda Pop. Это, очевидно, очень популярно среди подростков и детей по всему миру, но я раньше об этом не знал, пока моя дочь пару месяцев назад не рассказала. Так что мы дома учим разные хореографии, и это одна из них. Надеюсь, я заставлю её улыбнуться, когда она проснётся», — сказал Джокович в интервью на корте.

