Энди Маррей сыграет на турнире по гольфу в октябре

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей примет участие в любительском турнире на профессиональном уровне Alfred Dunhill Links, который пройдёт на поле «Сент-Эндрюс» в Шотландии со 2 по 5 октября.

Маррей будет играть в командном чемпионате, где соревнуются профессионал и любитель.

«Я с нетерпением жду этого момента. Возможность сыграть на полноценном профессиональном турнире — это нечто особенное. Во многом поле в Сент-Эндрюсе очень похоже на Центральный корт Уимблдона. У них обоих одинаковая историческая атмосфера и неповторимая аура, которой нет на многих спортивных площадках мира. Будет приятно ощутить её», — приводит слова Маррея AS.

