«Для Тары». Новак Джокович опубликовал пост после выхода в 1/2 финала US Open
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после выхода в полуфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвертьфинале он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
3 		5 6 4
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Для Тары. Газировка прорывается в полуфинал. P. S. Иногда ты выходишь из ситуации, когда это труднее всего, и побеждаешь», — написал Джокович в социальных сетях.

Ранее Новак Джокович рассказал, что его дочь Тара научила его танцу, который он исполнил после выхода в полуфинал. Серб пояснил, что это k-pop, песня называется Demon Hunters Soda Pop.

За выход в финал US Open — 2025 Джокович поспорит со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Джокович — о танце после победы над Фрицем на US Open: дочь учила меня. Это популярно
