«Для Тары». Новак Джокович опубликовал пост после выхода в 1/2 финала US Open
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после выхода в полуфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвертьфинале он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|3
|6
|
|5
|6
|4
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Для Тары. Газировка прорывается в полуфинал. P. S. Иногда ты выходишь из ситуации, когда это труднее всего, и побеждаешь», — написал Джокович в социальных сетях.
Ранее Новак Джокович рассказал, что его дочь Тара научила его танцу, который он исполнил после выхода в полуфинал. Серб пояснил, что это k-pop, песня называется Demon Hunters Soda Pop.
За выход в финал US Open — 2025 Джокович поспорит со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
