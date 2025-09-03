«Для Тары». Новак Джокович опубликовал пост после выхода в 1/2 финала US Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после выхода в полуфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвертьфинале он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

«Для Тары. Газировка прорывается в полуфинал. P. S. Иногда ты выходишь из ситуации, когда это труднее всего, и побеждаешь», — написал Джокович в социальных сетях.

Ранее Новак Джокович рассказал, что его дочь Тара научила его танцу, который он исполнил после выхода в полуфинал. Серб пояснил, что это k-pop, песня называется Demon Hunters Soda Pop.

За выход в финал US Open — 2025 Джокович поспорит со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.