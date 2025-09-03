Ник Кирьос — о повязке Тейлора Фрица: бро, если бы я был в раздевалке, то сказал бы тебе

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на пост четвёртой ракетки мира американца Тейлора Фрица, который в четвертьфинале US Open — 2025 выступал в повязке с перевёрнутым логотипом. Тейлор проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 5:7, 6:3, 4:6.

«Всё ещё в ударе. Уверяю тебя, бро, если бы я был в раздевалке, то сказал бы тебе. Я всё ещё твой должник», — написал Кирьос в социальных сетях.

В матче за выход в финал Джокович встретится со вторым номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом. Напомним, соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.