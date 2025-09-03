Винус Уильямс оценила возможность своего участия в турнирах в 2025 году

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс не дала конкретного ответа на вопрос, сыграет ли в 2025 году на турнирах.

На проходящем ныне US Open 45-летняя Уильямс дошла до четвертьфинала в парном разряде с канадкой Лейлой Фернандес. Они проиграли дуэту Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США) — 1:6, 2:6.

«У меня есть несколько обязательств, в ближайшие недели меня ждут некоторые места. Я отношусь к ним очень серьёзно, от них никогда не откажусь. Если будет возможность, надеюсь снова сыграть в этом году, но я действительно не знаю», — приводит слова Уильямс Punto de Break.